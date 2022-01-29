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Красноярский маршрут №83 будет работать

Главная Общество
Красноярск
12:00 29 Января 2022
автобусы, транспорт, общество, красноярск, дороги
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О решении проблемы с автобусным маршрутом № 83 депутатам Горсовета Красноярска объяснил глава Октябрьского района Геннадий Гартман.

«Маршрут продолжит работу. Частные перевозчики отказались обслуживать маршрут № 83 из-за нехватки водителей. Сейчас там работает муниципальное предприятие. В рейс каждый день выходит 6 автобусов. Интервал движения составляет 20-30 минут», — говорил Гертман.

В пресс-службе Горсовета со ссылкой на Геннадия Гартмана также сообщили, прорабатывается вопрос работы на маршруте троллейбусов с автономным ходом.

Фото: Александр Жуковец

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