Красноярский маршрут №83 будет работать

О решении проблемы с автобусным маршрутом № 83 депутатам Горсовета Красноярска объяснил глава Октябрьского района Геннадий Гартман.

«Маршрут продолжит работу. Частные перевозчики отказались обслуживать маршрут № 83 из-за нехватки водителей. Сейчас там работает муниципальное предприятие. В рейс каждый день выходит 6 автобусов. Интервал движения составляет 20-30 минут», — говорил Гертман.

В пресс-службе Горсовета со ссылкой на Геннадия Гартмана также сообщили, прорабатывается вопрос работы на маршруте троллейбусов с автономным ходом.

Фото: Александр Жуковец