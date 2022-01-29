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В Красноярске прошла церемония открытия XXXIII Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин»

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Красноярск
10:26 29 Января 2022
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На церемонии открытия Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» 28 января выступил трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по борьбе Александр Карелин. Он отметил важность Ярыгинского турнира.

«А для города, с которым у нас очень четкие ассоциации с борьбой, для города, где есть набережная имени Ярыгина, где есть дворец, который носит имя Ивана Сергеевича, это очень важно. И для развития селекционных задач, и для того, чтобы в этот сложный период показать иностранцам, какова Сибирь, каков Красноярский край, каков его краевой центр, который явил миру гения — Ивана Ярыгина», — сказал Александр Карелин.

В Красноярске прошла церемония открытия XXXIII Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин»

На церемонии открытия использовался огромный круговой светодиодный экран на 360 градусов. Как пишут gornovosti.ru зрители из любого места могли наблюдать за авторской видеоинсталляцией, а лучшие артисты региона дополнили своими номерами творческую часть церемонии.

Фото: Дмитрий Шабалин / gornovosti.ru

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