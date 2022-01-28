Почти 95% перевозочных документов на КрасЖД оформлено дистанционно в 2021 году

В 2021 году на Красноярской железной дороге с помощью современных сервисов удалённо оформлено 2,5 млн перевозочных документов. Это составило 94,6% от их общего количества.

Доступ грузоотправителей и других участников перевозочного процесса к системе электронного документооборота обеспечивает автоматизированная система «Электронная транспортная накладная» (ЭТРАН). Через систему ЭТРАН удалённо, с применением электронной подписи, оформляются транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры.

Автоматизированную систему для оформления перевозок используют 754 предприятия, являющихся клиентами Красноярской магистрали. В 2021 к ней подключилось 116 новых грузоотправителей.

Представители бизнеса также оценили удобство нового электронного сервиса РЖД – Личного кабинета клиента с мобильным приложением «РЖД ГРУЗ». Функционал платформы позволяет клиенту получить единый лицевой счет, в режиме реального времени узнавать о дислокации подвижного состава, в котором перевозится груз, подписывать документы удаленно.

Кроме того, дистанционно заказать перевозку грузов, погрузочно-разгрузочные, терминально-складские и другие услуги можно на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки», функционирующей на сайте ОАО «РЖД».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД

Удалённый формат взаимодействия исключает посещение офисов, поэтому является безопасным, что особенно важно в сохраняющихся сложных эпидемических условиях.

Обслуживание клиентов, не имеющих возможности организовать электронный документооборот, осуществляется в Центрах продажи услуг Красноярска и Абакана, с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

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Телефоны Центра продажи услуг в Красноярске: 8 (391) 229-33-33; 8 (391) 248-20-44; в Абакане: 8 (390) 229-33-33; 8 (390) 229-41-96.