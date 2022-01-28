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В Красноярске сотрудники ГИБДД проведут масштабную спецоперацию «Нетрезвый водитель»

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Красноярск
17:30 28 Января 2022
красноярск, гибдд
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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ГИБДД Красноярска анонсировало масштабную спецоперацию «Нетрезвый водитель». Охота на нарушителей ПДД пройдёт с 28 по 30 января.

Сотрудники полиции устроят сплошные проверки транспорта, чтобы выявить тех, кто любит ездить по дорогам города в нетрезвом виде. На дежурство заступят 20 экипажей ДПС.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет, а также административный арест на 15 суток. Сообщить о нетрезвых водителях можно по круглосуточному телефону «Синяя линия» 263-10-19.

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