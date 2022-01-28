В Красноярске пришёл в себя 16-летний кадет, которого сбили и оставили без сознания на обочине

16-летний кадет, сбитый и оставленный на обочине 2 декабря, пришёл в себя. Об этом сообщил депутат горсовета Семен Сендерский со ссылкой на родных подростка. Парень провёл в искусственной коме 1,5 месяца.

Сейчас он находится в отделении нейрохирургии краевой больницы. Врачи ждут у него возвращения у него глотательного рефлекса. Семья мальчика просит помочь, реквизиты можно посмотреть здесь.

Напомним, что в декабре прошлого года на ул. Малиновского мать нашла подростка без сознания на обочине дороги. Несовершеннолетнего госпитализировали с множественными травмами. Сотрудники полиции выяснили, что мальчик получил повреждения в результате наезда легкового автомобиля. Водителя разыскали и задержали. На допросе он рассказал, что спутал кадета с деревом.

Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия