В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 18 человек

За сутки от коронавируса погибли 18 человек.

Подтверждённых диагнозов на 26 января – 907.

Вылечили 489 человек

Под медицинским наблюдением находятся 3 451 жителей Красноярского края. Коллективный иммунитет в Красноярском крае сейчас составляет 64,4%.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить как можно больше работников на удалённую работу там, где это возможно.

Кроме того, студентов Сибирского федерального университета отправили на дистант с 31 января по 12 февраля.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев