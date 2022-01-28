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Жителям Шарыпово вернули более полумиллиона рублей за коммунальные услуги

Главная Общество
Красноярск
16:01 28 Января 2022
коммунальные, закон, общество, в красноярском крае, услуги
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Во время проверок, проведённых в конце 2021 года, инспекторы Службы строительного надзора и жилищного строительства Красноярского края установили нарушения в части начисления платы за содержание жилых помещений, за электрическую энергию, за холодную и горячую воду, используемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах.

В адрес УК выданы предписания об устранении нарушений.

В итоге жителям многоквартирных домов № 17, 18, 20, 20/1, 25 четвёртого микрорайона и № 2 шестого микрорайона г. Шарыпово вернули незаконно начисленные суммы за содержание жилых помещений. Общая сумма возврата — 550 567 рублей.

Фото: krasnadzor.ru

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