Богучанская ГЭС произвела 120 миллиардов киловатт-часов

27 января 2022 года Богучанская ГЭС выработала 120-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. С начала года станция произвела 1 млрд. 399 млн. кВт·ч; средняя суточная выработка составила 51,81 млн. кВт·ч. Предыдущий рубеж 115 млрд. кВт·ч был пройден ровно три месяца назад, 27 октября 2021 года.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. Электростанция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы) и Объединенного диспетчерского управления Сибири, своевременно изменяя расходы в соответствии с сезоном по запросам речного транспорта и промышленных потребителей. Средние расходы через гидроагрегаты в январе составили 3537 кубометров воды в секунду, что соответствует нижней границе диапазона, установленного для Богучанской ГЭС решением ЕнБВУ на период до 4 февраля 2022 года.

По данным Филиала Системного оператора – Красноярское РДУ, на территории Красноярского края, и Республики Тыва наблюдается рост спроса на электроэнергию. По итогам 2021 года объем потребления электроэнергии на территории Красноярского края составил 47 млрд. 788,9 млн. кВт·ч, что на 2,4% больше потребления за 2020 год. Выработка электростанций Красноярского края за 2021 год составила 59 млрд. 365,6 млн. кВт·ч, что на 2,7 % больше, чем за 2020 год. Выработка тепловых электростанций сократилась на 3,5% и составила 17 млрд. 439 млн. кВт·ч; выработка гидроэлектростанций достигла 41 млрд. 926,7 млн. кВт·ч, что на 5,6% больше, чем в 2020 году.