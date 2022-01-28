На пенсионерку из Ачинска мошенники оформили кредит на 782 тысячи рублей

В полицию обратилась 61-летняя жительница Ачинска. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся специалистом службы безопасности портала «Госуслуги». Он посоветовал сменить логин и пароль под предлогом того, что злоумышленники пытаются взломать её аккаунт. Пенсионерка под диктовку мошенника начала процедуру смены защиты на сайте. Далее лже – специалист спросил код-подтверждение изменения пароля, пришедший ей на мобильный телефон. Она сообщила данные.

Как сообщается на сайте МО МВД России «Ачинский», женщина, сообщив код мошенникам, предоставила им доступ в личный кабинет. Злоумышленники сменили пароль и привязку к телефонному номеру потерпевшей на свой. После этого, используя её аккаунт, оформили кредит в онлайн-банке 782 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова