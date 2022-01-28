На юге Таймыра сохранится ветер до 27 м/с

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 января на юге Таймыра прогнозируются порывы южного ветра 15-20 м/с, местами 22-27 м/с, а также сильная метель.

На улице рекомендуется вести себя осторожно, не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами, не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не стоит парковать транспорт под проводами, деревьями и балконами.

На дорогах стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.

28-29 января в центральных районах Красноярского края ожидаются морозы. Температура воздуха местами -30, -33 градуса.

Лучше ограничить время нахождения на улице, особенно, детей. Обувайтесь и одевайтесь тепло. Одежда и обувь не должны быть тесными. Не злоупотребляйте на морозе спиртными напитками.

Следите за топящимися печами и состоянием электропроводки, не доверяйте это делать детям. Не пользуйтесь самодельными обогревателями.

Также 28-31 января в горных районах региона лавиноопасно.