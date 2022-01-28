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75 % студентов СФУ вакцинировались от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
14:51 28 Января 2022
вакцинация, красноярск, общество, сфу
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В медицинском центре СФУ Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России продолжается вакцинация обучающихся вуза и преподавателей. На данный момент привиты 16,5 тысяч человек, из них более 12 тысяч — это студенты (почти 75 %).

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, охват прививками не менее 80 % от общей численности студентов от 18 лет должен быть достигнут к 15 марта, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Вакцинироваться студенты СВФУ могут по адресу пр. Свободный, 82, стр. 13. В ближайшие дни будут организованы выездные бригады для проведения вакцинации на других площадках СФУ.

Фото: kraszdrav.ru

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