Красноярец, купивший права за 7 тысяч рублей, предстанет перед судом

В ноябре сотрудники ГИБДД при проверке документов 24-летнего водителя иномарки, обратили внимание, что водительское удостоверение с признаками подделки. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятые права являются подделкой. Как оказалось, водительское удостоверение мужчина заказал у незнакомого человека по наводке приятеля и отдал за подделку 7 тысяч рублей. об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее мужчина был лишён права управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил купить подделку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право на управление автомобилем». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 1 года.

Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков