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Глава Красноярска утвердил повышении тарифов в общественном транспорте

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Красноярск
14:20 28 Января 2022
автобус, красноярск, цена
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин утвердил документ об изменении цен на проезд в автобусах и троллейбусах города. Повышение составит 32 рубля для автобуса и 28 рублей для троллейбусов и трамваев. Изменения вступят в силу с 1 февраля.

Напомним, что красноярские перевозчики обратились к властям с предложением поднять цены до 30-32 рублей. По словам заместителя руководителя ведомства Игоря Манченко, это связано с подорожанием топлива и запасных материалов. Убытки влияют на заработную плату сотрудников, что влечет нехватку кадров и ограничивает выход автобусов на маршруты.

«В результате экспертизы представленных перевозчиками документов было решено повысить стоимость проезда проезда. Тарифы установлены на экономически обоснованном уровне в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировала это решение министр тарифной политики Красноярского края Марина Пономаренко.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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