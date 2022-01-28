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В Кировском районе в два раза чаще стали нарушать тишину

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Красноярск
13:46 28 Января 2022
общество, нарушения, благоустройство, красноярск, штрафы
Фотография © admkrsk.ru
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За прошлый год к административной ответственности привлекли 447 нарушителей, административных штрафов назначили на сумму 1 114 110 рублей (на 488 010 рублей больше по сравнению с позапрошлым годом).

В основном выявили нарушения в сфере благоустройства. Объектом пристального внимания сотрудников администрации района стали стихийные свалки, нелегальная реклама, граффити, незаконные разрытия грунта, парковкам на газонах.

— В прошлом году административной комиссией Кировского района рассмотрено 130 таких дел. Суммы штрафов существенные. В Кировском районе следят за чистотой. Администрация работает в тесной связке с управляющими организациями, они обязаны поддерживать порядок на той территории, которую они обслуживают, — отметил руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин.

За нарушение правил благоустройства предусмотрено административное наказание по ст. 5.1 Закона Красноярского края «Об административных нарушениях», в 2021 году 78 нарушителям назначено штрафов на сумму в 862 000 руб.

Кроме этого, в прошлом году административной комиссией привлечено 235 лиц за нарушение тишины и покоя окружающих, их количество привлеченных увеличилось в два раза (сумма штрафов — 85 710 рублей). Общая сумма штрафов по всем нарушениям — 166 400 рублей. ​​​

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Уклонение от уплаты влечёт наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов. Всего вынесено 11 судебных решений, по которым граждан привлекали к административной ответственности в двойном размере, общая сумма штрафов — 25 200 руб.

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