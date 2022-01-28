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В Красноярском крае иностранец нелегально вывез лесоматериалы на 260 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
13:00 28 Января 2022
экспорт, общество, в красноярском крае, лес
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура установила, что иностранец организовал нелегальную закупку лесоматериалов в Красноярском крае. Он вывез лес за границу под видом внешнеэкономической деятельности юридических лиц.

В 2018-2019 гг. по подложным внешнеэкономическим контрактам экспортировано более 45 тыс. куб. м лесоматериалов, их стоимость — более 260 млн рублей.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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