В Ирбейском районе нетрезвый механик угнал из автосервиса автомобиль

На 3 км автодороги Ирбейское – Новая Солянка сотрудники Госавтоинспекции остановили ВАЗ 21099. У 34-летнего водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 1,03 мг/л. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Было установлено, что мужчина находился за рулём чужого автомобиля. Как оказалось, он, работая механиком одного из автосервисов, после трудового дня выпил алкогольные напитки со своей знакомой. После он решил отвезти её домой, выбрав этот автомобиль, находящийся на ремонте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до пяти лет.

Фото: ачинск.24.мвд.рф