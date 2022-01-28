ГИБДД Красноярска проводит рейд «Пешеходный переход». С самого утра экипажи дежурят на самых аварийно-опасных участках города и помогают пожилым и юным пешеходам перейти дорогу, а также следят за тем, чтобы водители снижали скорость при подъезде к пешеходным переходам.

За первый час поймали четырех человек, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте, и трёх водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам.

Как рассказали в ведомстве, с начала года 30 пешеходов уже получили травмы в ДТП, двое погибли. Большая часть аварий случилась на пешеходных переходах – всего 22 случая.