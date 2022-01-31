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Кадры для «Полюс Логистики»: где работать начинающим и профессиональным водителям

Главная Общество
Красноярск
10:23 31 Января 2022
сотрудники, перевозки, работа, предприятие
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«Полюс Логистика» — это сервисная единица крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». Предприятие оказывает весь спектр логистическо-транспортных услуг: перевозку сотрудников, транспортировку грузов, необходимых для золотодобывающего производства.

За десять лет работы «Полюс Логистика» выросла с одного красноярского филиала до представительств и во всех других регионах присутствия компании «Полюс» — Магаданской и Иркутской областях, Республике Саха (Якутия). У компании более 1 300 транспортных средств: от легковых автомобилей до тяжёлых кранов и бульдозеров. Отдельного упоминания заслуживает речной флот «Полюс Логистики». По реке удобно переправлять негабаритные и тяжеловесные грузы.

Кадры для «Полюс Логистики»: где работать начинающим и профессиональным водителям

Стабильная работа

Сегодня «Полюс Логистика» - это крупная компания, в которой работает более 3 тыч. человек. Здесь уделяют особое внимание соблюдению правил техники безопасности, норм охраны труда и безопасности дорожного движения. За последние несколько лет реализованы мероприятия по повышению прозрачности движения транспорта на линии. Результат — внедрение системы мониторинга транспорта, автоматизированных систем прохождения медосмотра водителей, контроль режима труда и отдыха водителей на постоянной основе.

Качество работы предприятия — это результат усилий, прилагаемых коллективом. С учётом непростой экономической ситуации в стране, не говоря уже о пандемии, держаться “на плаву” могут не многие, но «Полюс Логистика» продолжает развиваться, двигаться вперёд. На конец 2021 года здесь работает более 1700 водителей. Однако, пассажиро- и грузопоток постоянно увеличиваются, в компании ждут новых сотрудников. 

Кадры для «Полюс Логистики»: где работать начинающим и профессиональным водителям

Кстати, в «Полюс Логистике» можно обучиться практически с нуля и получить отличный опыт. Кто готов учиться и трудиться — остаётся. Заработная плата достойная и, самое главное, стабильная. Для мотивации будущих работников в красноярском филиале компании запустили проект «Школа водителей». За прошлый год обучили и трудоустроили 37 водителей. В 2022 в планах — более 160 человек. Подобный проект реализуется для слесарей. В этом году компания обучит более 30 человек (подробнее о проектах расскажут по телефону: 8 (800) 707-66-44 + доп. номер 226-60-18).

Для действующих сотрудников придумали корпоративную акцию «Приведи друга». Каждый может порекомендовать знакомых для работы в компании и получить материальное вознаграждение. В прошлом году ею воспользовались более 160 человек.

Профессионалы своего дела

Особая гордость предприятия — люди. Сами работники также рассказывают о работодателе и в целом о развивающейся организации только хорошее. Многие из них трудятся здесь не один год.

Александр Пилюгин, мастер группы по ремонту транспортных средств Магаданского филиала:

— «Полюс Логистика» активно развивается, это очень радует и даёт уверенность в завтрашнем дне!

Кадры для «Полюс Логистики»: где работать начинающим и профессиональным водителям

Вадим Панов, специалист по эксплуатации транспорта:

— Уже сейчас спустя год работы могу отметить бурное развитие по многим производственным и социальным направлениям. Учитывая непростую социально–экономическую обстановку в мире, это очень здорово!

Евгений Аристаев, водитель автомобиля – экспедитор. Участок специализированной техники (Еруда, Красноярский край):

Хотелось бы отметить развитие социальной инфраструктуры в Еруде. С каждым годом есть улучшения. Несмотря на ковидные ограничения компания проводит много корпоративных мероприятий. Да, сегодня это онлайн, но всё равно лучше, чем просто работать без возможности отвлечься на что-то другое.

В целом работа мне нравится, а самое главное — стабильный доход. Многие знакомые работают в «Полюс Логистике» по моей рекомендации. Тому, чему овладели сегодняшние сотрудники, обучают новых. Приятно видеть, как человек старается, стремится профессионально развиваться.

Кадры для «Полюс Логистики»: где работать начинающим и профессиональным водителям

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Если остались вопросы - позвоните по телефону: 8 (800) 707-66-44.

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Фото: «Полюс Логистика»

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