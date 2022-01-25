Житель Красноярска отсудил у администрации города 1,5 млн. рублей за снесенный в Николаевке дом

Красноярский краевой суд обязал администрацию города увеличить сумму возмещения владельцу дома в Николаевке. Строение попало в зону строительства дорожной развязки Николаевского проспекта.

Департамент градостроительства начал процедуру изъятия, но до окончания процедуры дом сгорел. Судебная экспертиза оценила то, что осталось после пожара в сумму в 864 тысячи рублей, такое решение вынес Октябрьский районный суд.

Владелец с этим решением не согласился и обратился в суд краевой. Рассмотрев материалы дела, суд посчитал выводы первого суда недействительными.

«Квартира уничтожена не в результате пожара, в котором пострадала вторая квартира дома, а квартира по сути не затронута, а в результате сноса дома администрацией города. Следовательно, размер возмещения должен быть определен по рыночной стоимости квартиры до сноса дома», — рассказали в суде.

В результате хозяин дома получит 1,445 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович