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В Лесосибирске автомобилисты попали под штрафы из-за видео для ТikTok

Главная Общество
Красноярск
20:30 25 Января 2022
в красноярском крае, штраф
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В Лесосибирске два автомобилиста попали под штрафы из-за видео для ТikTok. Водители «Фольксвагена» и «Хонды» нарушили правила перевозки людей, когда прокатили их на капоте, крыше и привязанном к машинам старом домашнем ковре. Видеоролик они разместили в соцсети.

Среди пользователей этот случай вызвал резонанс. Это привлекло внимание полиции. Водителей-нарушителей нашли. Они пояснили, что хотели снять видеоролик для соцсетей, но не думали, что их действия представляют угрозу. 

Водителей привлекли к ответственности по статье 12.23 КоАП РФ – штрафу в размере одной тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Общество / НОВОСТИ
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