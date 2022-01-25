В Лесосибирске автомобилисты попали под штрафы из-за видео для ТikTok

В Лесосибирске два автомобилиста попали под штрафы из-за видео для ТikTok. Водители «Фольксвагена» и «Хонды» нарушили правила перевозки людей, когда прокатили их на капоте, крыше и привязанном к машинам старом домашнем ковре. Видеоролик они разместили в соцсети.

Среди пользователей этот случай вызвал резонанс. Это привлекло внимание полиции. Водителей-нарушителей нашли. Они пояснили, что хотели снять видеоролик для соцсетей, но не думали, что их действия представляют угрозу.

Водителей привлекли к ответственности по статье 12.23 КоАП РФ – штрафу в размере одной тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков