В Хакасии мужчина убил бывшего мужа своей подруги и инсценировал пожар

В Хакасии закончено расследование по делу мужчины, который бывшего мужа своей подруги, сообщается на сайте Следственного Комитета.

5 января в одном из домов деревни Калы компания мужчин распивала алкоголь. В процессе между одним из мужчин и хозяином дома вспыхнул конфликт. Причиной были романтические отношения между бывшей женой хозяина и гостем. Всё это привело к драке. Мужчина взял нож и ударил им собственника дома. Смерть наступила на месте. С целью сокрытия содеянного, обвиняемый поджег на кровати книжные листы и скрылся с места происшествия, инсценировав пожар.

Следователи установили, что смерть носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 167 УК РФ.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными. Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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