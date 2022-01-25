В Хакасии ужесточили коронавирусные ограничения. Как сообщает региональный оперштаб, школам республики рекомендовали перейти на дистанционное обучение, но окончательное решение за администрациями городов и районов. Кроме того, на дистанционку перейдут высшие учебные заведения. Спортивные и культурные мероприятия также запрещены.

«Министерствам образования, труда и соцзащиты поручено ограничить посещение третьими лицами соцучреждений. Работа общепита, спортивных и развлекательных заведений сокращается на три часа. Принимать и обслуживать посетителей и клиентов они могут с 6:00 до 23:00, за исключением доставки заказов. Наполняемость залов по-прежнему не должна превышать 50 %, вход разрешен только по QR-кодам, несовершеннолетним — с родителями, имеющими соответствующий сертификат», – рассказали в пресс-службе.

Также работодатели должны перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто не привит. Исключение – те, без кого невозможно обеспечить нормальное функционирование организации или предприятия.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын