В Ачинске у 21-летнего молодого человека изъяли клубный синтетический наркотик

Полицейские во время проведения оперативного мероприятия в садовом обществе «Тимирязево» задержали 21-летнего молодого человека. При досмотре у него обнаружили и изъяли четыре свёртка с таблетками тёмного цвета.

Как оказалось, 8 таблеток содержат в составе наркотическое средство МДМА массой более трёх граммов, относящаяся к крупному размеру.

Как рассказал задержанный, наркотическое вещество он приобрёл через интернет и хранил для сбыта в Ачинске путём «закладок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до двадцати лет с крупным денежным штрафом.

Фото: 24.мвд.рф