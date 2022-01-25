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В Ачинске у 21-летнего молодого человека изъяли клубный синтетический наркотик

Главная Общество
Красноярск
17:50 25 Января 2022
общество, происшествия, ачинск, наркотики, мвд
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Полицейские во время проведения оперативного мероприятия в садовом обществе «Тимирязево» задержали 21-летнего молодого человека. При досмотре у него обнаружили и изъяли четыре свёртка с таблетками тёмного цвета.

Как оказалось, 8 таблеток содержат в составе наркотическое средство МДМА массой более трёх граммов, относящаяся к крупному размеру.

Как рассказал задержанный, наркотическое вещество он приобрёл через интернет и хранил для сбыта в Ачинске путём «закладок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до двадцати лет с крупным денежным штрафом.

Фото: 24.мвд.рф 

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