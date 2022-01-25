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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 25 человека

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Красноярск
17:20 25 Января 2022
красноярск, статистика, эпидемия
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За сутки от коронавируса погибли 25 человек. Всего же с начала пандемии – 9 331.

Подтверждённых диагнозов на 25 января – 522. С начала пандемии – 181 405.

Вылечили 165 593 человек (+ 421 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 2 061 жителя Красноярского края. Коллективный иммунитет в Красноярском крае сейчас составляет 64,4%.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей отправить как можно больше работников на удалённую работу там, где это возможно.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 

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