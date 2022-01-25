25 января
Красноярск
погода -11 °C
77.36
 
€ 87.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Правоохранители пришли с обысками в офис «КрасКома»

Главная Общество
Красноярск
16:45 25 Января 2022
красноярск, расследование
версия для печати Ico_print

В Красноярске офис «КрасКома» посетили сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает telegram-канал «Борус», обыски могут быть связаны с расследованием о превышении полномочий в рамках инвестиционного проекта. Сумма ущерба может доходить до 1 млрд руб.

В пресс-службе МВД прокомментировать ситуацию не смогли, заявив что ведомство не имеет отношения к обыскам. В telegram-канале СГК дали такой ответ: 

«Приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию».

Фото: © dela.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С 26 по 31 января в Красноярске будет работать иллюминация и праздничная подсветка

С 26 по 31 января в Красноярске будет работать иллюминация и праздничная подсветка

25 Января 2022 г.
Некоторые световые конструкции продолжают работать ежедневно
Новости Красноярска: Глава Красноярска Сергей Ерёмин показал себя в молодости и рассказал о своей студенческой жизни

Глава Красноярска Сергей Ерёмин показал себя в молодости и рассказал о своей студенческой жизни

25 Января 2022 г.
И поздравил учащихся красноярских вузов и ссузов с «Днём Студента»
Новости Красноярска: В Красноярске вандалы разрисовали уличную мебель в нескольких городских парках

В Красноярске вандалы разрисовали уличную мебель в нескольких городских парках

25 Января 2022 г.
Подростки оставляли авторские теги
Новости Красноярска: Зоосад Железногорска получил лицензию на показ животных

Зоосад Железногорска получил лицензию на показ животных

25 Января 2022 г.
В Красноярском крае через эту процедуру прошли четыре организации
Новости Красноярска: За год в Красноярском крае от укусов животных пострадали 5477 человек

За год в Красноярском крае от укусов животных пострадали 5477 человек

25 Января 2022 г.
В 22 населенных пунктах края выявили случаи бешенства
Новости Красноярска: В Красноярске капремонт идёт в 40 домах

В Красноярске капремонт идёт в 40 домах

25 Января 2022 г.
Есть работы, которые зависят от сезона
Новости компаний
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

20 Января 2022 г.
Об этом рассказал муж подозреваемой
Новости Красноярска: Задержанные за телефонный терроризм школьники из Красноярска хотели сорвать контрольную

Задержанные за телефонный терроризм школьники из Красноярска хотели сорвать контрольную

24 Января 2022 г.
Ребята будут под стражей до 23 февраля
Новости Красноярска: В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

21 Января 2022 г.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru