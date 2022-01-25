Правоохранители пришли с обысками в офис «КрасКома»

В Красноярске офис «КрасКома» посетили сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает telegram-канал «Борус», обыски могут быть связаны с расследованием о превышении полномочий в рамках инвестиционного проекта. Сумма ущерба может доходить до 1 млрд руб.

В пресс-службе МВД прокомментировать ситуацию не смогли, заявив что ведомство не имеет отношения к обыскам. В telegram-канале СГК дали такой ответ:

«Приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию».

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