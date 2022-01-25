Фантастическая четверка: самые дешевые ЖК Красноярска

Ярким итогом 2021 года стал факт повышения стоимости жилья. По данным экспертов, цены выросли в среднем от 23 до 28%, а по ряду объектов - до 45%. Сегодня со специалистами компании “Этажи” мы сделали подборку самых дешевых ЖК Красноярска на сегодняшний день.

Если еще 3-4 года назад у нас можно было встретить квартиры-студии за миллион-полтора, то сейчас за 24-30 кв.м придется заплатить минимум 2-2,5 млн.руб. И то придется поискать. Согласно сайту https://kras.etagi.com/ можно выделить 4 основных ЖК, где жилье можно купить дешевле.

ЖК “Новые Черемушки”

студия 21 кв.м. - 1800 000 руб

Этот огромный жилой комплекс находится в Ленинском районе Красноярска. Новостройки здесь встретишь не часто, поэтому “Новые Черемушки” интересны особенно тем, кто привык к этому району, но хотел бы переехать из старого жилого фонда. Большой плюс такого расположения в том, что этот район является полноценно развитым и уже имеет сложившуюся инфраструктуру в виде магазинов, супермаркетов, школ и детских садов.

На сегодня это самая привлекательно низкая цена на первичном рынке.

ЖК “Мичуринские аллеи”

студия 29 кв.м. - 2400 000 руб.

Это целый жилой квартал, имеющий современный фасад и закрытые дворы. Здесь пока нет в шаговой доступности школы для детей, но в перспективе она есть, разрешение на строительство уже выдано. По мнению специалистов, этот ЖК претендует на комфорт-класс.

ЖК “Мичурино”

студия 34 кв.м. - 2550 000 руб.

Это классические “панельки” КБС (*КультБытСтрой). Таких просторных студий бывает очень мало, а в этих даже есть панорамное окно, сдаются в чистовой отделке.

Если смотреть на перспективу, то с появлением инфраструктуры этот район станет одним из популярных.

ЖК “Отражение”

студия 37 кв.м. - 2820 000 руб.

Если ЖК до этого были в развивающихся микрорайонах, то “Отражение” уже находится в окружении детских садов и школ. Квартиры здесь сдаются в чистовой отделке, это ценят многие новоселы.

Цена – это первое, на что обращают внимание наши покупатели, - делится Геннадий Суббочев, руководитель отдела продаж компании “Этажи”, - но бывает, что нужно сделать выбор между рядом стоящими домами. Также нередко бывает, что разница в цене у соседних домов, принадлежащих разным ЖК, более чем на миллион рублей.

С чем это связано?

материал, из которого построен дом

качество строительства

формат отделки

комфорт для жизни (закрытые дворы, консьержи)

Геннадий Суббочев, руководитель отдела продаж компании “Этажи”

Каждому жителю - свой ЖК, - продолжает Геннадий Суббочев, - помимо цены красноярцы уделяют внимание ценностям. Места для прогулок, добрые соседи, хорошая школа и удобная транспортная доступность. Часто причиной выбора расположения квартиры покупатели называют близость к родственникам. Идеальная покупка - когда цена равна ценностям. Если стоимость жилья дороже ценностей, то стоит ли делать покупку?

Совет эксперта

Если у вас есть 2-2,5 миллиона рублей, в Красноярске можно выбрать жилье в новостройке. Не квартира, но и не комната. Студии - это выбор молодежи, родители нередко приобретают студии для студентов из других городов, чтобы не платить аренду. Причем до 1 июля действует льготная госпрограмма, по которой ипотека до 3 млн.руб. выдается под 6%. Для семей с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года действует “Семейная ипотека” под 4,5%, она продлена до конца 2022 года.

С компанией “Этажи” новостройки продаются без риэлторской комиссии, при этом специалисты дают честную оценку всех ЖК города, знают историю застройщиков, чтобы минимизировать риски.

“Часто к нам обращаются для продажи своего текущего жилья, на это у специалиста, в среднем, уходит до 2 месяцев. Параллельно подбирается квартира в новостройке, наш ипотечный центр оформляет ипотеку, застройщики по договоренности бронируют выбранный объект. Т.к. все действия происходят одновременно, весь комплекс работ занимает минимальное количество времени”.

Фото: компания “Этажи”

По материалам компании “Этажи”