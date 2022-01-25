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В Красноярске вандалы разрисовали уличную мебель в нескольких городских парках

Главная Общество
Красноярск
15:45 25 Января 2022
красноярск, вандализм
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске двое подростков оставляли авторские теги на уличной мебели в парках города.

Школьников 11 и 15 лет поймали в парке имени 400-летия Красноярска при помощи системы видеоконтроля Красгорпарка. Сведения о нарушителях передали в районную комиссию по делам несовершеннолетних, которая и определит наказание для них.

«Это не первый случай вандализма в парках и скверах. Совершают подобные действия не только подростки, но и взрослые. Чаще всего страдает уличная мебель, урны и зелёные насаждения», – рассказал начальник отдела безопасности Красгорпарка Андрей Погорелый.                   

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