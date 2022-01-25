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Глава Красноярска Сергей Ерёмин показал себя в молодости и рассказал о своей студенческой жизни

Главная Общество
Красноярск
15:45 25 Января 2022
праздник, красноярск, студенты
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин показал себя в молодости и рассказал о своей студенческой жизни. 

«Ёлка так и продолжала стоять в нашей комнате и намекать на Новый год, а на календаре могло быть уже начало весны. Рад, что славный период общажного братства был и в моем студенчестве. С запахом жареной картошки на весь коридор, с гостинцами из дома и совместными посиделками с песнями под гитару... Веселое было время, неповторимое», – пишет Ерёмин в своём инстаграм.

Также градоначальник показал свою студенческую фотографию и поздравил учащихся красноярских вузов и ссузов с «Днём Студента».

«Какой же я „зелёный“ на этой фотке, – комментирует он. — Я вам по-доброму завидую, нынешние студенты! Сейчас вы ещё до конца не осознаёте, что проживаете один из самых невероятных периодов в своей жизни. В ваш праздник я хочу поделиться с вами очень сокровенными для меня словами, которые когда-то сказал мой педагог, руководитель моего диплома, а в последствии и диссертации Семён Васильевич Архипов. Он сказал мне: «В жизни будет много событий и важных решений, но постарайся споткнуться о счастливый камень!»

Глава Красноярска Сергей Ерёмин показал себя в молодости и рассказал о своей студенческой жизни

Фото: © instagram.com/eremin__krsk

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