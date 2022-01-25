Зоосад Железногорска получил лицензию на показ животных

Зоосад Железногорска получил лицензию на право содержать животных и проводить с ними мероприятия. Как сообщили в Россельхознадзоре, «Парк культуры и отдыха имени Кирова» может заниматься подобной деятельностью на бессрочной основе.

В Россельхознадзоре напомнили, что с 1 января 2022 года все российские учреждения, использующие животных в культурно-зрелищных целях, должны пройти лицензирование. В Красноярском крае через эту процедуру прошли четыре организации — парк флоры и фауны «Роев Ручей», частный зоопарк «Страна Енотия», а также зоосады в Зеленогорске и Железногорске.

Фото: © vk.com/kirovpark26