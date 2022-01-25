С 26 по 31 января в Красноярске будет работать иллюминация и праздничная подсветка

В связи с проведением в Красноярске XXXII Международного турнира по вольной борьбе серии гран-при «Иван Ярыгин» с 26 по 31 января в городе вновь будет работать иллюминация и праздничная подсветка.

Некоторые световые конструкции работают ежедневно, к примеру, иллюминация на фонтанах и световые деревья. Полюбоваться ими можно на центральной и Ярыгинской набережных, на ул. Дзержинского, историческом квартале, бульваре Маяковского и променаде на пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», в феврале приступят к демонтажу световых конструкций, сообщили в аккаунте Instagram Муниципального казённого учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства".

Фото: instagram.com/mky_udib/