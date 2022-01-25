За год в Красноярском крае от укусов животных пострадали 5477 человек

В 2021 году от укусов пострадали 5477 человек, 54 были укушены дикими животными. В 22 населенных пунктах края выявили случаи бешенства, сообщает Роспотребнадзор.

Чаще всего бешенством среди диких животных болели лисы (60%), среди домашних, в частности кошек и собак, и сельскохозяйственных животных выявлено 10 случаев.

В ведомстве предупредили, что кормить с рук и гладить диких животных может быть опасно. Также специалисты посоветовали проводить вакцинацию против бешенства среди домашних животных.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков