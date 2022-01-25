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Говорят - продажники, а качают инженеры: любопытные мобильные привычки красноярских студентов выяснили аналитики с помощью BigData

Главная Общество
Красноярск
14:02 25 Января 2022
сфу, студенты, общество, мобильные, красноярск
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Профиль учебного заведения во многом влияет на активность студентов в сети. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие основных вузов Красноярска.

Самыми продвинутыми интернет-серферами оказались учащиеся Политехнического института СФУ. Будущие инженеры, как настоящие фанаты высоких технологий, используют в 2 раза больше интернета, чем среднестатистический красноярский студент. Меньше всего времени в сети проводят в Сибирском государственном институте искусств – объем трафика на одного пользователя здесь в 4 раза ниже среднего по вузам. Судя по всему, во время репетиций музыкантам, танцорам и актерам не до гаджетов.

Самыми разговорчивыми оказались студенты Института торговли и сферы услуг СФУ, которые на 30% больше остальных пользуются стандартной голосовой связью. Анализ BigData подтверждает, что будущие продажники и специалисты в сфере гостиничного бизнеса активно оттачивают необходимые им навыки телефонных переговоров. А вот специалисты в сфере сельского хозяйства не так многословны – на 25% меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся Красноярского государственного аграрного университета.

В целом же красноярские студенты подтверждают распространенное мнение, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Учащийся вуза обычно проговаривает 270 минут в месяц – на 30% меньше, чем в среднем по краю. А вот мобильного интернета тратит почти в 2 раза больше, чем среднестатический абонент в регионе – 22 гигабайта. Чтобы не ограничивать себя в мобильном общении, студенты могут воспользоваться 20-процентной скидкой на тарифы линейки #БезПереплат, которую МегаФон предоставляет учащимся колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 14 лет. Подключить скидку можно в салоне оператора, предъявив студенческий билет.

Чаще всего на партах в университетах и институтах можно увидеть смартфоны Apple: в пятерке самых распространенных моделей в студенческой среде сразу три «яблочных» гаджета – iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR. Также популярны Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A51.

Статистика показывает, что мобильная активность в вузах края растет, и студенты постепенно возвращаются в аудитории, к традиционному формату учебы. В первом семестре нынешнего учебного года, по сравнению с предыдущим, нагрузка на базовые станции МегаФона, обслуживающие высшие учебные заведения, увеличилась на 20%. Тем не менее, красноярцы не спешат отказываться и от онлайн-образования, опыт которого приобрели во время пандемии. За последний год трафик на обучающие ресурсы в регионе вырос почти в 2 раза. Особенно популярными стали дистанционные школы английского языка – объем интернета на их сайты увеличился в 2,5 раза.

Фото: Мегафон

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