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Красноярский Сбер приглашает школьников, студентов и преподавателей создать свой стартап

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Красноярск
13:50 25 Января 2022
проекты, молодежь, банк, бизнес, обучение
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27 января школьники, студенты и преподаватели Красноярского края смогут узнать об образовательных и карьерных возможностях Сбера в рамках программ SberStudent (для студентов и преподавателей) и SberZ (для школьников).

С молодыми людьми встретятся в формате онлайн эксперты блока Сбера по развитию экосистемы SberX, сотрудники Центра развития талантов Сибирского банка.

Эксперты расскажут, как попасть на бесплатные программы Сбер акселератора, нужна ли для этого готовая бизнес идея, осветят карьерные возможности в Банке и многое другое.

Принять участие в программе SberStudent смогут бесплатно студенты и преподаватели со всей страны. Для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или даже идея. Сам акселератор пройдет в три этапа. На первом – онлайн-курсе по основам технологического предпринимательства – научат анализировать соответствие продукта рынку, выстраивать бизнес-модель, находить заказчиков, а также использовать техники дизайн-мышления. На втором этапе участники объединятся в команды и будут развивать собственные проекты под руководством менторов. На третьем этапе – Демо-дне – лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и инвесторам, а также корпорациям – потенциальным заказчикам. 

Акселератор для школьников SberZ также пройдет в три этапа. Его участниками могут стать ученики 8–11 классов школ и учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Участники смогут освоить и развить важные навыки, в числе которых работа в условиях неопределенности, работа в команде, коммуникации и др. В финал попадут те команды, чей проект будет доведен до реально работающего прототипа и получит первых клиентов. 

Начало онлайн-мероприятия 27 января в 11:00, трансляция будет вестись на www.acceleratormeet.ru. Специально для слушателей эфира создан телеграм канал, в котором будут освещаться все новости и приглашения на бесплатные программы Банка, вступить в канал можно по ссылке https://t.me/+WCD0GJeYvug0YzU6

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер активно взаимодействует со школьниками, студентами и преподавателями различных учебных заведений. Мы регулярно разрабатываем новые проекты, внимательно относимся к образованию. Сегодня в Красноярском крае есть и базовая кафедра под кураторством Сбера. Наши эксперты всегда готовы делиться полученными знаниями и навыками, предоставлять возможности для участия в уникальных программах, открывать новые перспективы и горизонты. Приглашаю всех заинтересованных подавать заявки и активно включаться в проекты Сбера».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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