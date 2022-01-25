В Красноярске капремонт идёт в 40 домах

Работы в данных жилых домах курирует МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления». В этом году специалисты уже заключили 32 договора с 17 подрядчиками, рассказали в администрации города Красноярска.

Процесс капитального ремонта идёт весь года, есть работы, которые зависят от сезона, к примеру, ремонт наплавляемых кровель или фасадов.

В начале года проходят торги, для каждого дома для начала нужно найти подрядную организацию. Подрядчик обследует дом и сделает проектно-сметную документацию. Далее проводятся ещё одни торги по поиску организации, которая проекту выполнит работы.

Проблема нынешнего сезона — подорожание строительных материалов. Специалистам пришлось серьёзно корректировать созданную проектную документацию. Желающих выполнить работы по заложенным в ней расценкам не было. После перерасчёта повторные торги по поиску подрядчиков будут объявлены в конце января.

Капитальный ремонт домов — это выполнение одного из видов работ, которые касаются конструктивных элементов дома: ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, ремонт внутридомовой системы электроснабжения, ремонт кровли, подвала, фасада или лифтового оборудования. Для каждого дома предусмотрены необходимые виды, которые расписаны по годам. Программа для домов Красноярского края опубликована на сайте регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края в разделе «​Законодательство» или по ссылке.