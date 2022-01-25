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Красноярские подростки, подозреваемые в лжеминировании, рассылали сообщения в другие страны

Главная Общество
Красноярск
14:00 25 Января 2022
красноярск
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Красноярские подростки, подозреваемые в лжеминировании, рассылали сообщения не только по всему краю и в другие регионы России, но и за рубеж. Об этом рассказал начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Подозреваемые росли в благополучных семьях, а письма рассылали «следуя тренду».

«Были  установлены вполне благополучные несовершеннолетние подростки, проживающие в краевом центре, которые, следуя распространяемому на тренду, совершили несколько лжеминирований школ и детских садов, как по всему краю, так и других субъектов РФ и за рубежом», – сообщил  Речицкий.

Речицкий акцентировал внимание на том, что в ведомстве приступили к выработке предложений по принятию комплекса профилактических мер, чтобы в будущем подобного не повторялось.

Напомним, что эвакуации школ из-за сообщений о минировании прошли по всему Красноярскому краю. Неизвестный рассылал на электронную почту образовательных учреждений сообщение о взрывном устройстве и требовал 2 млн. евро. Учебный процесс нарушался постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения оказались ложными.

О задержании подростков стало известно 21 января. Ребята будут под стражей до 23 февраля.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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