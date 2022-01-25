25 января
Красноярск
погода -11 °C
77.36
 
€ 87.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стройнадзор хочет запретить красноярскому оператору ДОМ.РФ собирать деньги дольщиков на строительство в Солонцах-2

Главная Общество
Красноярск
13:35 25 Января 2022
красноярск, застройка, суд
версия для печати Ico_print

Стройнадзор Красноярского края требует запретить красноярскому оператору ДОМ.РФ собирать деньги дольщиков, сообщается на сайте Арбитражного суда города. 

В иске ведомство ссылается на неоднократные случаи нарушения застройщиком закона об участии в долевом строительстве. Речь идёт о четырех многоквартирных домах в мкрн. «Солонцы-2». В настоящее время строится только один из четырех домов и «крайне медленными темпами».

«Это свидетельствует о невозможности передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства в срок», — отмечается в иске.

В службе стройнадзора также отметили, что краевой фонд жилищного строительства ДОМ.РФ уже просили признать банкротом.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Зоосад Железногорска получил лицензию на показ животных

Зоосад Железногорска получил лицензию на показ животных

25 Января 2022 г.
В Красноярском крае через эту процедуру прошли четыре организации
Новости Красноярска: За год в Красноярском крае от укусов животных пострадали 5477 человек

За год в Красноярском крае от укусов животных пострадали 5477 человек

25 Января 2022 г.
В 22 населенных пунктах края выявили случаи бешенства
Новости Красноярска: В Красноярске капремонт идёт в 40 домах

В Красноярске капремонт идёт в 40 домах

25 Января 2022 г.
Есть работы, которые зависят от сезона
Новости Красноярска: Говорят - продажники, а качают инженеры: любопытные мобильные привычки красноярских студентов выяснили аналитики с помощью BigData

Говорят - продажники, а качают инженеры: любопытные мобильные привычки красноярских студентов выяснили аналитики с помощью BigData

25 Января 2022 г.
Продвинутыми интернет-серферами стали учащиеся Политехнического института СФУ
Новости Красноярска: Красноярские подростки, подозреваемые в лжеминировании, рассылали сообщения в другие страны

Красноярские подростки, подозреваемые в лжеминировании, рассылали сообщения в другие страны

25 Января 2022 г.
Подозреваемые росли в благополучных семьях, а письма рассылали «следуя тренду»
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Отдыха запретят парковаться

В Красноярске на острове Отдыха запретят парковаться

25 Января 2022 г.
Запрет связан с проведением XXXII Международного турнира по вольной борьбе
Новости компаний
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

Часть украденных в ачинском отделении Альфа-банка денег могла осесть в нелегальном казино

20 Января 2022 г.
Об этом рассказал муж подозреваемой
Новости Красноярска: В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

23 Января 2022 г.
Бастрыкин поручил передать дело ГСУ СК
Новости Красноярска: В Красноярском крае выявили 9 случаев заболевания штаммом «омикрон»

В Красноярском крае выявили 9 случаев заболевания штаммом «омикрон»

24 Января 2022 г.
У троих заболевание протекало бессимптомно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru