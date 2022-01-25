Стройнадзор хочет запретить красноярскому оператору ДОМ.РФ собирать деньги дольщиков на строительство в Солонцах-2

Стройнадзор Красноярского края требует запретить красноярскому оператору ДОМ.РФ собирать деньги дольщиков, сообщается на сайте Арбитражного суда города.

В иске ведомство ссылается на неоднократные случаи нарушения застройщиком закона об участии в долевом строительстве. Речь идёт о четырех многоквартирных домах в мкрн. «Солонцы-2». В настоящее время строится только один из четырех домов и «крайне медленными темпами».

«Это свидетельствует о невозможности передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства в срок», — отмечается в иске.

В службе стройнадзора также отметили, что краевой фонд жилищного строительства ДОМ.РФ уже просили признать банкротом.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев