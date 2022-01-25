Жители Красноярска сдали в переработку более тысячи новогодних ёлок

В Красноярске завершена акция «Ёлки не палки». После новогодних праздников в Красноярске работали 46 пунктов приёма праздничных елей.

Дерево нужно было положить в специальное место, огороженное сеткой и обозначенное информационным баннером или табличкой. С 3 января в Красноярске заработали 46 пунктов приёма.

С 21 января из всех пунктов стартовал вывоз новогодних деревьев. 300 сохранивших свежесть и пушистых ёлок отвезли на ферму «Коза Дереза», деревья пошли на корм и подстилки для коз и других животных. Остальные вывезли на переработку, из них сделают материалы для мульчирования молодых посадок.

Акцию организовали специалисты АНО «Чистоград» при поддержке администрации города Красноярска.

Судя по отзывам, акция понравилась жителям. Рассматривается вопрос о том, чтобы сделать её регулярной.