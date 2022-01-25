Новые трамваи модели «Львёнок» вышли на маршруты № 5 и № 6

Теперь современные трамваи ходят и в пос. Энергетиков, рассказали в администрации города Красноярска.

Напомним, что первую партию из 4 машин представили горожанам 9 ноября. Каждая машина оборудована тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах – камеры видеонаблюдения, USB-зарядки, валидаторы на поручнях для безналичной оплаты проезда. Плавный ход обеспечивает уникальная низкопольная тележка, а система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами в случае ДТП.

Кроме того, в трамвайном вагоне предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Салон способен вместить более 150 человек. 17 декабря первые «Львята» вышли на улицы города. Трамваи курсируют по маршрутам № 4 и 7.