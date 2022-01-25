25 января
Красноярск
погода -12 °C
77.36
 
€ 87.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новые трамваи модели «Львёнок» вышли на маршруты № 5 и № 6

Главная Общество
Красноярск
13:00 25 Января 2022
транспорт, красноярск, общество, маршруты, трамвай
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Теперь современные трамваи ходят и в пос. Энергетиков, рассказали в администрации города Красноярска.

Напомним, что первую партию из 4 машин представили горожанам 9 ноября. Каждая машина оборудована тахографом и системой спутникового наблюдения. В салонах – камеры видеонаблюдения, USB-зарядки, валидаторы на поручнях для безналичной оплаты проезда. Плавный ход обеспечивает уникальная низкопольная тележка, а система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами в случае ДТП.

Кроме того, в трамвайном вагоне предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Салон способен вместить более 150 человек. 17 декабря первые «Львята» вышли на улицы города. Трамваи курсируют по маршрутам № 4 и 7.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Стройнадзор хочет запретить красноярскому оператору ДОМ.РФ собирать деньги дольщиков на строительство в Солонцах-2

Стройнадзор хочет запретить красноярскому оператору ДОМ.РФ собирать деньги дольщиков на строительство в Солонцах-2

25 Января 2022 г.
Краевой фонд жилищного строительства уже просили признать банкротом
Новости Красноярска: Жители Красноярска сдали в переработку более тысячи новогодних ёлок

Жители Красноярска сдали в переработку более тысячи новогодних ёлок

25 Января 2022 г.
300 деревьев отвезли на ферму «Коза Дереза»
Новости Красноярска: 27 января в Минусинске будет работать мобильная приёмная прокурора по вопросам загрязнения атмосферного воздуха

27 января в Минусинске будет работать мобильная приёмная прокурора по вопросам загрязнения атмосферного воздуха

25 Января 2022 г.
На приём можно записаться по телефону 8 (391) 5-04-80, 5-11-72
Новости Красноярска: 35-летнему красноярцу, устроившему скандал в подъезде, грозит до 6 лет лишения свободы

35-летнему красноярцу, устроившему скандал в подъезде, грозит до 6 лет лишения свободы

25 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»
Новости Красноярска: Красноярский Лесопожарный центр впервые получили пожарный катер

Красноярский Лесопожарный центр впервые получили пожарный катер

25 Января 2022 г.
Он оснащён мощными моторами, рассчитан на восемь мест и имеет водяную помпа
Новости Красноярска: В Красноярском крае госпитализированы 52 ребёнка с коронавирусом

В Красноярском крае госпитализированы 52 ребёнка с коронавирусом

25 Января 2022 г.
На аппаратах ИВЛ находятся двое детей
Новости компаний
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

23 Января 2022 г.
Бастрыкин поручил передать дело ГСУ СК
Новости Красноярска: Дочь погибших родителей и ее друг подозреваются в убийстве семьи в Омской области

Дочь погибших родителей и ее друг подозреваются в убийстве семьи в Омской области

24 Января 2022 г.
Подростки задержаны
Новости Красноярска: В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

21 Января 2022 г.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru