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27 января в Минусинске будет работать мобильная приёмная прокурора по вопросам загрязнения атмосферного воздуха

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Красноярск
12:45 25 Января 2022
общество, воздух, в красноярском крае, загрязнение, прокуратура
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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27 января с 10 до 13 часов в помещении Минусинской межрайонной прокуратуры (г. Минусинск, ул. Октябрьская, 41) будет работать мобильная приёмная прокурора Красноярского края по вопросам соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на территории Минусинска.

На приём можно записаться по телефону 8 (391) 5-04-80, 5-11-72.

Для более полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, людям целесообразно взять с собой заявления с указанием основных доводов, на которые они хотели бы получить ответ, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Если человек уже обращался в прокуратуру или в органы государственной (муниципальной) власти, лучше приобщить к заявлению копии ответов.

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