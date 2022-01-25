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Красноярский Лесопожарный центр впервые получили пожарный катер

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Красноярск
12:15 25 Января 2022
красноярск, пожарные
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Красноярский Лесопожарный центр впервые получил пожарный катер. Он оснащён мощными моторами, рассчитан на восемь мест и имеет водяную помпа, которую можно использовать для тушения возгораний, пишут Дела.ru.

Технику приобрели по нацпроекту «Экология». Использовать её будут для патрулирования по водным маршрутам и доставки оборудования и личного состава к местам возгораний.

«Окрестности Красноярского водохранилища – это сложная пересеченная местность, где нет дорог, а авиацию для тушения можно использовать не всегда. Раньше для доставки сил и средств к очагам таких возгораний Лесопожарный центр пользовался водным транспортом других организаций», – отмечают в министерстве лесного хозяйства.

Отметим, что за три года по нацпроекту «Экология» Красноярский край 1 800 единиц техники и оборудования. Как отметил министр лесного хозяйства края Алексей Панов, в 2022 году ожидается ещё поступление 500 единиц – это 29 единицами спецтехники и 460 единиц спецоборудования и инвентаря.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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