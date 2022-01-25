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В Красноярском крае госпитализированы 52 ребёнка с коронавирусом

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Красноярск
11:41 25 Января 2022
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Как рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края, в 38 временных инфекционных госпиталях развернуты 3 477 коек.

Госпитализированы 2 307 пациентов, в том числе 52 ребёнка. На аппаратах ИВЛ находится 141 человек, в том числе двое детей.  Потребление кислорода — 36,99 тонн в сутки.

Занятость коечного фонда — 66,35 %, сообщили в "Комсомольской правде".

На амбулаторном лечении находятся 9 417 пациентов, в том числе 1 563 ребёнка. За десять дней количество увеличилось на 2 767 пациентов.

Средний темп вакцинации из расчёта за последнюю неделю — 5 403 в день. За последние 10 дней темпы иммунизации увеличились. 

Завершили вакцинацию 1 240 245 человек (55,78 %). Первично I компонентом привиты 1 301 344 человека (58,53 %).

Ревакцинированы 233 371 человек. Подлежат ревакцинации 357 454 жителя.

Лидерами по охвату вакцинацией являются жители ЗАТО «Кедровый», Шарыповского, Ирбейского, Туруханского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Балахтинского, Емельяновского районов, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, города Дивногорск, Саянского, Казачинского, Ужурского, Красноярска, ЗАТО Зеленогорска, Богучанского, Идринского, Дзержинского, Боготольского, Назаровского, Ачинского, г. Шарыпово,  Иланского районов.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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