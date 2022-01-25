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Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 41% за неделю

Главная Общество
Красноярск
11:25 25 Января 2022
статистика, красноярск, эпидемия
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За неделю заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 41%. За последние сутки Covid-19 был обнаружен у 522 человек. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев. Не смотря на рост заболеваемости, увеличения числа госпитализированных не зафиксировано.

Также растёт количество заболевших гриппом и ОРВИ. Превышение эпидемического порога составило 18,7%, как среди взрослых (на 119%), так и среди детей (на 13,2%). В Красноярске пороговые значения превышены на 64,9%.

Как отметил Горяев, оснований для перевода школьников на дистанционный формат обучения пока нет. Однако, в классах где есть заразившийся удалёнка применяется.

Фото: © РИА Новости Алексей Сухоруков

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