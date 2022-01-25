В Красноярск поступила вакцина от коронавируса для подростков

В ближайшее время планируется начать вакцинацию. Поступившей партии хватит для иммунизации 1 920 детей, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Всего в Красноярском крае проживают 190 тыс подростков 12-17 лет. Вакцину распределяют между поликлиническими учреждениями Красноярска и межрайонными центрами в территориях.

Вакцина «Спутник М» (Гам-КОВИД-Вак-М) разработана институтом Гамалеи, она аналогична всем предшествующим, только адаптирована к детскому возрасту. Прививать вакциной можно подростков 12-17 лет. Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических. Вакцинацию можно проводить через 2-4 недели после выздоровления от ОРВИ либо наступления ремиссии. Вакцинация проводится в 2 этапа с перерывом в 3 недели.

Вакцинация проводится добровольно при наличии письменного согласия родителя либо иного законного представителя несовершеннолетнего.

Фото: © Рамиль Ситдиков/ РИА Новости