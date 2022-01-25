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В Красноярске водитель такси повышенного класса может получать от 112 тыс. рублей

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Красноярск
11:00 25 Января 2022
красноярск, вакансии
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SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии Красноярска для людей со средним и средне-специальным образованием открытые в январе 2022.

Так, водитель такси повешенного класса может получать от 112 тыс. рублей, главное условие – опыт вождения от трех лет и хорошее знание города.

Водитель-экспедитор в крупной розничной сети может получать от 86 до 93 тыс. рублей. Работодатель предлагает обучение в автошколе на категорию Е за счет компании, корпоративные мероприятия, бесплатное питание и медосмотр.

На третьем месте – менеджер по продажам с зарплатой 80 – 100 тыс. рублей. Продавец-консультант в Красноярске может получать от 80 тыс. рублей.  Супервайзеру розничной продуктовой сети предлагают зарплату от 74 тыс. рублей, а Менеджеру по развитию клиентов в крупной логистической компании готовы платить от 76 тыс. рублей.

Среди специалистов со средним профессиональным образованием востребованы позиции слесаря, повара и пекаря и электромонтера.

Так, повар пятого разряда в Красноярске может получать зарплату от 100 тыс. рублей. Оператору ЧПУ на машиностроительном предприятии будут платить от 70 тыс. рублей. Для устройства нужно иметь среднее специальное техническое образование, опыт работы от двух лет и навык чтения чертежей.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 
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