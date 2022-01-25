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В Красноярском крае полицейские спасли замерзавшего рыбака

Главная Общество
Красноярск
11:03 25 Января 2022
в красноярском крае, общество, спасение, рыбалка, происшествия, полиция
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В полицию обратилась жительница п. Емельяново. Она сообщила, что её отец уехал на рыбалку на Красноярское водохранилище в районе пос. Приморск Балахтинского района. В один из вечеров он позвонил ей и сказал, что заблудился и замерзает. Мужчина отметил, что у него заканчиваются силы и разряжается телефон.

На место происшествия выехали старший участковый уполномоченный майор полиции Иван Шарапов, оперуполномоченный капитан полиции Александр Клишин и представители поселковой пожарной части, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Заблудившегося рыбака удалось найти, его доставили в больницу. Мужчина рассказал, что вечером он поехал на рыбалку со знакомым. Они разбили палатку и рыбачили рядом с ней. Потом мужчина решил половить рыбу подальше от общего стана. Пошёл сначала по берегу, потом сбился с пути и оказался в лесу.

Фото: 24.мвд.рф

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