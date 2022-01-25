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Утром Красноярск парализовала гигантская пробка

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Красноярск
10:19 25 Января 2022
красноярск, пробки
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Утро в Красноярске началось с гигантской пробки в Октябрьском районе. Движение авто практически остановилось на улицах Киренского, Высотная и части Копылова. Многие жители города пытались добраться до центра города больше часа.

Причина затора – авария на перекрёстке улиц Красной Армии и Ладо Кецховели. Как сообщает корреспондент sibnovosti.ru, один из пострадавших автомобилей – это такси. Удар пришёлся на переднюю часть авто. Смят капот, на асфальт выпала фара. Что послужило причиной аварии – неизвестно. 

По информации сервиса Яндекс.Пробки на 10.27, пробки в Красноярске оцениваются в 4 балла. 

Утром Красноярск парализовала гигантская пробка
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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