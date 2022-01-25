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В Минусинске обсудили вопросы экологической обстановки и меры по её улучшению

Главная Общество
Красноярск
10:40 25 Января 2022
общество, в красноярском крае, экология, воздух
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На расширенном заседании обсудили вопросы экологической обстановки и мерах по её улучшению в Минусинске.

Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края отметил, что основные источники загрязнения воздуха в городе — печное отопление, транспорт и выбросы от стационарных источников. В Минусинске около 12 тысяч частных домовладений. Большая их часть отапливается бурым углём. В городе функционируют 110 промышленных объектов. Они имеют 612 источников загрязнения атмосферного воздуха.

В основном все трубы в городе — печи частного сектора и предприятий. Они расположены низко, в зоне дыхания человека. Минусинск находится в котловине, поэтому рассеивание выбросов загрязняющих веществ затруднено в условиях рельефа города, в отопительный сезон ситуация ещё усугубляется.

Сейчас с СУЭК достигнута договорённость о поставке в город бездымного топлива, в ближайшее время доставят 40 тонн угольных брикетов для 200 домовладений.

— Запрос на использование брикета для отопления неоднократно поступал от жителей. Первая партия будет пробной, она позволит нам понять, насколько такой вид топлива будет востребован в Минусинске. Жители оценят экологические и потребительские качества продукта, — сказала заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова.

Завершается разработка комплексного плана мероприятий по улучшению экологии Минусинска. В числе основных мероприятий — разработка мероприятия по переводу частного сектора на электроотопление, закрытие малоэффективных котельных и других мероприятий. На этой неделе комплексный план мероприятий направят в Законодательное Собрание Красноярского края.

— Мы ведём работу по включению Минусинска в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», обосновывающие документы направлены в Минприроды РФ. Предварительно город вошёл в расширенный список участников проекта, окончательный перечень будет утверждён в сентябре. После включения в проект Минусинск сможет претендовать на федеральное финансирование мероприятий по улучшению экологии города, — добавил первый заместитель министра.

Фото: пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края 

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