25 января
Красноярск
погода -13 °C
77.36
 
€ 87.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

После лжеминирований мэр Красноярска поставил задачу управлению образования проводить педагогическую работу со школьниками

Главная Общество
Красноярск
10:15 25 Января 2022
школы, происшествия, общество, красноярск, эвакуация, дети
версия для печати Ico_print

После лжеминирований образовательных учреждений Красноярска, мэр города Сергей Ерёмин поставил задачу управлению образования с полицией проводить педагогическую работу со всеми школьниками. Дети должны осознавать последствия своих поступков.

Напомним, двух подростков, рассылавших сообщения о минирования в учреждения по всему Красноярскому краю, отправили в СИЗО.

Письма на электронную почту школ и детских садов ради шутки. Как пишут телеграм-каналы, все задержанные учатся в 11 классе школы № 8. Ребята будут под стражей до 23 февраля. Возбуждено уголовное дело о «Заведомо ложное сообщение о терроризме».

По данным следствия, один из 17-летних подростков не хотел сорвать контрольную, поэтому разослал на электронную почту образовательных учреждений сообщение о взрывном устройстве. Учебный процесс нарушался постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения оказались ложными.

Фото: © Валентин Егоршин / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае госпитализированы 52 ребёнка с коронавирусом

В Красноярском крае госпитализированы 52 ребёнка с коронавирусом

25 Января 2022 г.
На аппаратах ИВЛ находятся двое детей
Новости Красноярска: Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 41% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 41% за неделю

25 Января 2022 г.
За последние сутки Covid-19 был обнаружен у 522 человек
Новости Красноярска: В Красноярск поступила вакцина от коронавируса для подростков

В Красноярск поступила вакцина от коронавируса для подростков

25 Января 2022 г.
Прививать вакциной можно подростков 12-17 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае полицейские спасли замерзавшего рыбака

В Красноярском крае полицейские спасли замерзавшего рыбака

25 Января 2022 г.
Его доставили в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске водитель такси повышенного класса может получать от 112 тыс. рублей

В Красноярске водитель такси повышенного класса может получать от 112 тыс. рублей

25 Января 2022 г.
Самые высокооплачиваемые вакансии Красноярска для людей со средним образованием
Новости Красноярска: В Минусинске обсудили вопросы экологической обстановки и меры по её улучшению

В Минусинске обсудили вопросы экологической обстановки и меры по её улучшению

25 Января 2022 г.
Основные источники загрязнения воздуха — печное отопление, транспорт и выбросы
Новости компаний
24/01
На Красноярский цементный завод поступил погрузчик нового поколения
19/01
Первым из красноярских вузов Университет Решетнёва открыл уникальную образовательную площадку «Точка кипения»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

В Красноярске водитель протаранил столб, бросил раненного пассажира и сбежал

23 Января 2022 г.
Очевидцы утверждают, что он был пьян
Новости Красноярска: Задержанные за телефонный терроризм школьники из Красноярска хотели сорвать контрольную

Задержанные за телефонный терроризм школьники из Красноярска хотели сорвать контрольную

24 Января 2022 г.
Ребята будут под стражей до 23 февраля
Новости Красноярска: В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

В Красноярске задержали школьников, рассылающих письма о минировании объектов: всё было ради шутки

21 Января 2022 г.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru