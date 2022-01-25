После лжеминирований мэр Красноярска поставил задачу управлению образования проводить педагогическую работу со школьниками

После лжеминирований образовательных учреждений Красноярска, мэр города Сергей Ерёмин поставил задачу управлению образования с полицией проводить педагогическую работу со всеми школьниками. Дети должны осознавать последствия своих поступков.

Напомним, двух подростков, рассылавших сообщения о минирования в учреждения по всему Красноярскому краю, отправили в СИЗО.

Письма на электронную почту школ и детских садов ради шутки. Как пишут телеграм-каналы, все задержанные учатся в 11 классе школы № 8. Ребята будут под стражей до 23 февраля. Возбуждено уголовное дело о «Заведомо ложное сообщение о терроризме».

По данным следствия, один из 17-летних подростков не хотел сорвать контрольную, поэтому разослал на электронную почту образовательных учреждений сообщение о взрывном устройстве. Учебный процесс нарушался постоянными эвакуациями школьников. Все сообщения оказались ложными.

Фото: © Валентин Егоршин / РИА Новости