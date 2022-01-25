В Красноярске поезд сбил мужчину

24 января вечером красноярец 1987 года рождения перебегал ж/д пути на пикете 4 ст. Злобино Красноярской железной дороги в неустановленном месте, в непосредственной близости перед поездом. Локомотивная бригада экстренно затормозила, но мужчина был задет выступающими частями поезда. Красноярец скончался на месте. Об этом рассказали на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Правовая оценка будет дана действию пострадавшего, действию локомотивных бригад поездов, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности людей на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В транспортной полиции напоминают, что запрещено переходить и перебегать через ж/д пути перед поездом, ходить по путям и вдоль полотна ближе 5 метров от рельсов.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru