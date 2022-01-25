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В Красноярске осудят директора наркоклиники за гибель пациентов

Главная Общество
Красноярск
09:42 25 Января 2022
вина, смерть, общество, происшествия, красноярск, суд
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Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Чистый город» по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть четверых человек).

Медицинский центр ООО «Чистый город» предоставлял услуги людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Вопреки имеющейся лицензии, деятельность наркологического центра осуществлялась в условиях круглосуточного стационара. Кроме этого, в нарушение требований Роспотребнадзора по Красноярскому краю, помещение располагалось в жилом доме. Также в ООО «Чистый город» имелись многочисленные нарушения по пожарной безопасности, в частности, из-за неисправной автоматической сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре информация о количестве людей, находившихся в медицинском центре, не передавалась надзорным органам, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Дежурная смена не имела средств индивидуальной защиты и работала без проведения пожарных инструктажей.

Ночью 17 сентября 2020 года в палате ООО «Чистый город» возник пожар. В зоне открытого огня и задымления оказались пациенты. Под воздействием лекарственных препаратов с седативными свойствами, пациенты были ограничены в передвижении и не смогли быстро покинуть помещение. На обеспечение безопасной эвакуации до наступления опасных факторов пожара повлияло несвоевременное начало эвакуации и позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану. В итоге погибли четыре пациента. Также лёгкий вред здоровью причинён двум пациентам.

Обвиняемая не признала вину. Её вина доказана.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: скрин видео ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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